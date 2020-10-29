بالصور.. احتفالا بالمولد النبوى ونصر أكتوبر ثقافة سوهاج تكرم المبدعين من أصحاب الهمم

عبر ملتقى ثقافى لأدباء سوهاج والمنيا واسيوط والوادى نظمه فرع ثقافة سوهاج برئاسة الفنان جلال ابو الدهب وحضره الكاتب محمد نبيل رئيس اقليم وسط الصعيد الثقافى ورؤساء أندية الادب المركزى من اسيوط الشاعر مدثر الخياط ومن سوهاج الشاعر أوفى الانور ومن المنيا الشاعر الدكتور خلف كمال ومن الوادى الجديد الشاعر عاشور الزعيم والشاعر الدكتور شعيب خلف عن اقليم وسط الصعيد الثقافى، وعدد من الأدباء القاصين والنقاد والشعراء فى ندوة لتكريم الدكتور مصطفى رجب أحد رموز الادب فى صعيد مصر.









ومن جانب آخر تم تكريم عدد من المتسابقين الفائزين بمسابقة سيناء الصعيد عبور متجدد فى مجالات القصة القصيرة و شعر الفصحى والعامية والغناء والموسيقى والفن التشكيلي الذين عبروا عن نصر أكتوبر وارتباطه بصعيد الوطن وبلغ عدد المكرمين من المبدعين الشباب ستة عشر مبدعا وفى مسابقة ذوى الاحتياجات الخاصة الثالثة التى ينظمها اقليم وسط الصعيد الثقافى فى دورتها الثالثة فاز ثمان متسابق ومتسابقة فى مجالات الغناء والموسيقى وإلقاء الشعر والفنون التشكيلية.









كما تم الإعلان عن مسابقة الشباب الصعيد تحت عنوان "سيناء والصعيد عبور إلى التنمية"، للمتسابقين من محافظات المنيا والوادى الجديد وسوخاج واسيوط فى مجالات الفنون التشكيلية والموسيقا وشعر الفصحى والعامية والقصة القصيرة على أن يكون موضوع المسابقة حول مشروعات التنمية فى سيناء والصعيد.









ومن ناحية أخرى تم الإعلان عن النسخة الرابعة للمسابقة اتفنية والادبية أصحاب الاحتياجات الخاصة والتى ينظمها اقليم وسط الصعيد الثقافى كل ثلاثة أشهر على مدار العام.









وفى قصر ثقافة طهطا يتم تكريم عدد من الأدباء المشاركين فى نصر أكتوبر المجيد من أبناء محافظة سوهاج

فى إطار الاحتفال بنصر أكتوبر والمولد النبوي الكريم.









وهكذا تحتفل ثقافة سوهاج بالمناسبات الوطنية والدينية وتحتفى برموز الفكر والثقافة ايمانا بأنهم صناع الوعى لهذه المرحلة الهامة من عمر الوطن وتؤكد أن رجال الفكر والثقافة بصعيد مصر على قلب رجل واحد للعبور بالوطن إلى مصر الجديدة القادمة بقوة.



