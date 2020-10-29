أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن الأيام المقبلة

Advertisements

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، حيث تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.



وحذرت الهيئة في بيان لها، من شبورة كثيفة في الفترة المقبلة، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.



طقس غدا الجمعة:



وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدًا الجمعة، طقس معتدل علي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وحار علي جنوب الصعيد وجنوب سيناء فيما يكون مائل للحرارة علي شمال الصعيد.



وتكون أبرز الظواهر الجوية غدا الجمعة، شبورة في الساعات الأولي مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة أقصي غرب السواحل الشمالية الغربية (السلوم-سيدي براني)، والرياح تنشط أقصي غرب جنوب الصعيد، كما تنشط علي جنوب سيناء وتؤدي الي اضطراب الملاحة.





طقس يوم السبت المقبل:



وأكدت الهيئة أن البلاد تشهد يوم السبت المقبل، طقس معتدل علي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وحار علي جنوب الصعيد وجنوب سيناء فيما يكون مائل للحرارة علي شمال الصعيد.



وبالنسبة الظواهر الجوية يوم السبت المقبل، والتي تتمثل في شبورة كثيفة في الساعات الاولي من الصباح مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة الي متوسطة علي السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح تنشط علي جنوب سيناء مما تؤدي الي اضطراب الملاحة علي خليج السويس.



طقس يوم الأحد المقبل:



وأشارت الهيئة الي أن البلاد تشهد يوم الأحد المقبل، طقس معتدل علي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية فيما يكون مائل للحرارة علي جنوب وشمال الصعيد وجنوب سيناء.





وعن الظواهر الجوية يوم الأحد المقبل، والتي تتمثل في شبورة كثيفة في الساعات الاولي من الصباح مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة الي متوسطة علي السواحل الشمالية وجنوب الصعيد، وتكون أمطار متوسطة إلي رعدية علي جنوب سيناء، والرياح تنشط علي جنوب سيناء مما تؤدي الي اضطراب الملاحة علي خليج السويس.





درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة:



وتبلغ درجات الحرارة غدًا الجمعة، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 34 للعظمى والصغرى 24، وعلى شمال الصعيد 33 للعظمى والصغرى 20، وعلى جنوب الصعيد 37 للعظمى والصغرى 23.



وتبلغ درجات الحرارة يوم السبت المقبل، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 للعظمى والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 32 للعظمى والصغرى 24، وعلى شمال الصعيد 31 للعظمى والصغرى 20، وعلى جنوب الصعيد 35 للعظمى والصغرى 22.



وفيما يخص درجات الحرارة يوم الأحد المقبل، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 للعظمى والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 32 للعظمى والصغرى 24، وعلى شمال الصعيد 30 للعظمى والصغرى 20، وعلى جنوب الصعيد 34 للعظمى والصغرى 22.

