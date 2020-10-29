مطور بـ"مايكروسوفت": اتعلمت "سوفت وير" من البيت.. واتقبلت في الشركة (فيديو)

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 09:03 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال المهندس حاتم عبد الله، مطور بشركة مايكروسوفت، إنه عمل في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بعد تخرجه مباشرة، مشيرًا إلى أن هذا المكان كان ثري جدًا، واحتك بالكثير من الخبرات، ولكنه ترك العمل فيه، لأن هدفه كان تطوير قدراته من أجل المنافسة على المستوى العالمي، معقبًا: "اتعلمت سوفت وير وأنا في البيت، كنت بجيب كتب وأذاكر"

وتابع "عبد الله"، خلال حواره ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الثلاثاء، أنه قدم في العديد من الشركات الخاصة بالسوفت وير حتى عمل في شركة "صخر" وعمل فيها لمدة 13 عامًا، وبعد ذلك أنتقل للعمل في شركة مايكروسوفت الأكثر شهرة على مستوى العالم 

ومن جهة أخرى كانت قد أعلنت شركة مايكروسوفت، أنّها رصدت وعملت على وقف هجمات إلكترونية مصدرها إيران، وكانت تهدف إلى جمع معلومات استخباراتية.

وأوضحت عملاق التكنولوجيا الأمريكية، أنّ هدف الهجمات الإلكترونية الإيرانية جمع معلومات استخبارية، وحاولت استهداف أكثر من 100 شخصية بارزة.

وأكدت مايكروسوفت، أنّ الهجمات الإيرانية استهدفت مشاركين في مؤتمر الأمن بميونخ، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية.

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