عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 08:13 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت سفارة جمهورية مصر العربية في أديس أبابا بإثيوبيا، عن تفاصيل احتجاز مواطنين مصريين في مطار أديس.

وأكدت السفارة، أنها فور علمها بالواقعة توجه طاقم دبلوماسي وإداري يضم القنصل المصري وسكرتير أول السفارة إلى مطار بولي الدولي، حيث قاموا بالتواصل مع المواطنين المصريين المتواجدين بالمطار، وكذلك سلطات الهجرة الإثيوبية للوقوف على حقيقة الوضع، والاطمئنان إزاء عدم وجود أية إساءة في المعاملة، وتم التأكد من عدم وجود تجاوزات.

كما قامت السفارة بالتواصل مع كل من وزارة الخارجية الإثيوبية ومكتب الخطوط الجوية الإثيوبية في القاهرة، لاستجلاء حقيقة الأمر.

وأشارت اتصالات السفارة مع السلطات الإثيوبية حتى الآن، إلى أن المواطنين المصريين قد قدموا إلى إثيوبيا بغرض البقاء لمدة 14 يوما ثم التوجه إلى دولة الكويت، وليس بغرض السياحة وفقًا للتأشيرات التي حصلوا عليها من القاهرة، وأن عددا من هؤلاء المواطنين قد خالف تعليمات الحجر الصحي المتبعة في إثيوبيا في ظل جائحة فيروس كورونا.

وأكدت السفارة، قيامها حاليا بالعمل على ضمان حقوق هؤلاء المواطنين ومعاملتهم بشكل لائق، موضحة أنه هذا لا ينفي حق الدولة المضيفة في اتخاذ ما تراه من إجراءات في حالة مخالفة التعليمات الخاصة بالإفصاح عن حقيقة الغرض من الدخول للبلاد أو الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول المختلفة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

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