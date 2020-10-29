"طبيب" يكشف أسباب ارتفاع إصابات فيروس كورونا في أوروبا (فيديو)

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 07:52 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
علق الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية، على ارتفاع إصابات فيروس كورونا في أوروبا، قائلًا إن عدد مصابي كورونا زاد في أوروبا بفارق كبير عن الموجة الأولى.

وأشار "عودة"، خلال مداخلة تليفونية مع "أحداث اليوم"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن تصريح بعض الأطباء الخاص بانتهاء فيروس كورونا في الصيف كان خطئًا كبيرًا وجعل المواطنين يستهترن بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة؛ مما جعل أعداد الإصابات تتزايد.

وأكد أن تزايد الإصابات في أوروبا كان كان مرحلة متوقعة بسبب موسم السياحة، وموسم الصيف، وبداية نشاط المدارس، وفتح الحدود الدولية، مشيرًا إلى أن فرنسا وألمانيا والكثير من الدول الأوروبية لم يقوموا بإجراءات دقيقة لمواجهة فيروس كورونا، واليوم يدفعون الثمن غاليًا.

وشدد على أنه كان يجب على أوروبا أن تقوم بإجراءات دقيقة وحجر كامل مثل إيطاليا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 90 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99174 حالات.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 153 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 107030 حالة من ضمنهم 99174 حالة تم شفاؤها، و6234 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر اوروبا الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الكشف عن الموعد الجديد لنصف النهائي والمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

"من الألف إلى الياء".. القصة الكاملة لتأجيل مباراتي نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

منذ يوم

موعد مباراة الزمالك والرجاء الجديد في إياب دور نصف نهائي أبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يرحب بإعارة رباعي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - الاتحاد الإفريقي يعلن تأجيل نصف النهائي والمباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الأهلي يتراجع عن صفقة مدوية

منذ حوالي 6 ساعات

البنك الأهلي يفوز على المعادي وديًا استعدادًا للموسم الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - إصابة جديدة لنجم الأهلي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

حقيقة مشاركة أحمد فتحي في نهائي أبطال أفريقيا

منذ 40 دقيقة

عاجل .. قرر جديد من وزارة الكهرباء بخصوص التحويل إلى العداد"الكودي"

منذ حوالي 10 ساعة

مجددا.. الرئيس الفرنسي يهاجم الإسلام بعد هجوم نيس

منذ حوالي 3 ساعات

8 دول كسرت حاجز المليون إصابة.. الموجة الثانية من كورونا تجتاح العالم

منذ حوالي 5 ساعات

التفاصيل الكاملة حول الحادث الإرهابي في نيس

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

الرابطة الطبية الأوروبية: تغيير برتوكول العلاج ساهم فى تقليل إصابات كورونا (فيديو)

طبيب في إيطاليا يفجر مفاجأة جديدة عن وفيات كورونا (فيديو)

طبيب في روما: بلازما المتعافين من كورونا تعالج 3 آخرين (فيديو)

الرابطة الأوروبية: 4 لقاحات فقط فيهم الأمل لعلاج كورونا

عاجل.. بريطانيا تعلن بدء الموجة الثانية من كورونا بأوروبا

فؤاد عودة: تشريح جثث وفيات كورونا مهم لإيجاد اللقاح

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:55 م

عاجل.. الكشف عن الموعد الجديد لنصف النهائي والمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

02:40 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

12:55 ص

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

06:05 م

التفاصيل الكاملة حول الحادث الإرهابي في نيس

12:50 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه