"طبيب" يكشف أسباب ارتفاع إصابات فيروس كورونا في أوروبا (فيديو)

علق الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية، على ارتفاع إصابات فيروس كورونا في أوروبا، قائلًا إن عدد مصابي كورونا زاد في أوروبا بفارق كبير عن الموجة الأولى.





وأشار "عودة"، خلال مداخلة تليفونية مع "أحداث اليوم"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن تصريح بعض الأطباء الخاص بانتهاء فيروس كورونا في الصيف كان خطئًا كبيرًا وجعل المواطنين يستهترن بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة؛ مما جعل أعداد الإصابات تتزايد.





وأكد أن تزايد الإصابات في أوروبا كان كان مرحلة متوقعة بسبب موسم السياحة، وموسم الصيف، وبداية نشاط المدارس، وفتح الحدود الدولية، مشيرًا إلى أن فرنسا وألمانيا والكثير من الدول الأوروبية لم يقوموا بإجراءات دقيقة لمواجهة فيروس كورونا، واليوم يدفعون الثمن غاليًا.





وشدد على أنه كان يجب على أوروبا أن تقوم بإجراءات دقيقة وحجر كامل مثل إيطاليا.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 90 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99174 حالات.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 153 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 107030 حالة من ضمنهم 99174 حالة تم شفاؤها، و6234 حالة وفاة.



