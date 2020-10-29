"Back Tap".. اكتشف وظيفة الزر الخفي في هواتف الايفون

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 07:22 م
هواتف الايفون
هواتف الايفون
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"Back Tap".. اكتشف وظيفة الزر الخفي في هواتف الايفون

يوما بعد يوم ويتم الكشف عن التقنيات العالية في أجهزة iPhone الجديدة التي أصدرتها Apple في 13 أكتوبر، التي استقبلها مستخدمي هواتف ايفون بكل حب بحيث ساعدتهم كثيرًا في حياتهم اليومية.

كشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية في تقرير لها عن وجود “زر” مخفي في هواتف آبل يسهل التحكم في الجهاز.

لتنشيط الميزة  توجه إلى الإعدادات، ثم عليك اختبار “عام” (General) وتحديث البرنامج على جهاز آيفون الخاص بك للتحقق من أي تحديثات برامج.

وقال إن هذا “الزر” سيجعل حياتك أسهل بكثير، من خلال السماح لك بالتحكم في جهازك بطرق رائعة.

يسمى “الزر” “Back Tap” وهو جزء من تحديث برنامج iOS 14 الجديد.

يسمح “الزر” للمستخدمين بالتحكم في هواتفهم من خلال النقر على الجزء الخلفي من الجهاز.

ويمكن تفعيل هذه الوظيفة من خلال إعدادات الهاتف التي توفر العديد من الوظائف الجديدة التي يمكن التحكم فيها بنقرة مزدوجة أو ثلاثية.

باستخدام الميزة المفيدة، يمكن للأشخاص أيضًا تضخيم الأغاني وتحريكها وتبديلها.

ومؤخرًا ، اشتكى مستخدمو هواتف iPhone 12 الجديدة من عيوب خطيرة في أجهزتهم، وفقًا لما ذكرته شركة MacRumors المهتمة بأخبار وتكنولوجيا Apple.

وبحسب المعلومات التي قدمها الموقع، فإن “بعض أصحاب هواتف iPhone 12 قالوا إنهم لم يلاحظوا فرقًا كبيرًا بين الهواتف الجديدة وأجهزة iPhone التي أطلقتها Apple العام الماضي، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو”.

على الرغم من أن أحدث هواتف Apple ،iPhone 12، يدعم شبكات 5G، إلا أن هذه الميزة لن تكون متاحة إذا كنت تستخدم الجهاز في وضع البطاقة المزدوجة ، وفقًا لوثيقة تدريب داخلية من Apple كشفت عن المشكلة.

"Back Tap".. اكتشف وظيفة الزر الخفي في هواتف الايفون

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