الباطن يحقق انتصاره الأول في الدوري السعودي للمحترفين

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 07:13 م
بوابة الفجر
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حقق الباطن فوزًا غاليًا على حساب الرائد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

في المقابل، تجمد رصيد الرائد، الذي تلقى خسارته الأولى في البطولة هذا الموسم، عند أربع نقاط في المركز الثامن مؤقتا.

جاءت المبادرة من جانب الرائد، الذي تقدم بهدف مبكر حمل توقيع المغربي كريم البركاوي في الدقيقة الثانية، قبل أن يتعادل فابيو آبرو للباطن في الدقيقة 39.

اضطر الرائد للعب بعشرة لاعبين بدءا من الدقيبقة 48، عقب طرد أرناود دجوم في الدقيقة 48 لحصوله على الإنذار الثاني، ليستغل الباطن النقص العددي في صفوف منافسه، ويضيف الهدف الثاني عن طريق فهد الشمري في الدقيقة 81.

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