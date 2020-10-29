إيطاليا تسجل ارتفاعا غير مسبوق للإصابات بكورونا

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 06:40 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الخميس، عن تسجيلها 26831 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يمثل حصيلة يومية غير مسبوقة للحالات منذ بدء التفشي في البلاد.

 

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 26831، ليصل إلى مستوى 616595 حالة.

 

وتمثل هذه الحصيلة ارتفاعا قياسيا جديدا للإصابات اليومية بفيروس كورونا في البلاد، وتأتي بعد أن بلغ هذا العدد يوم 27 أكتوبر 21994 حالة، وفي 28 أكتوبر 24991.

 

كما أضافت وزارة الصحة الإيطالية أنها رصدت 217 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 38122 حالة.

 

ويشهد مؤشر الوفيات اليومية بالتالي استقرار نسبيا حيث بلغ هذا العدد في إيطاليا يوم 27 أكتوبر 221 حالة، وفي 28 أكتوبر 205.

 

وتواجه إيطاليا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات اليومية بفيروس كورونا رغم أن مؤشر الوفيات بعيد جدا من المستويات التي بلغها في فترة ذروة التفشي.

 

وعلى خلفية هذه التطورات أكد رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، فرض قيود جديد مع السماح لرؤساء البلديات بفرض حظر تجول ليلي في مناطقهم، مع إغلاق المسرحيات وقاعات السينما والرياضة والأسواق والحد من ساعات عمل المطاعم.

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