رابطة مشجعي برشلونة في الصين تحتفل برحيل بارتوميو

كشفت تقارير صحفية صينية أن رابطة من مشجعي برشلونة في مدينة شينزين الصينية والتي تقع جنوب شرق الصين نظمت عشاء احتفاليا عقب إعلان جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني استقالته من منصبه.





وأفادت صحيفة دونجكيدي الرياضية بأن تلك الرابطة من مشجعي برشلونة نظمت حفلا خاصًا للاحتفال برحيل بارتوميو رئيس النادي.





وأوضحت صحيفة دونجكيدي الرياضية أن برشلونة يعتبر من أحد أكثر الفرق شعبية في الصين، ووفقا لكلمات بارتوميو نفسه التي نقلتها الصحافة المحلية في العام الماضي هناك ما يقرب من 47 مليون من مشجعي النادي الكتالوني في العملاق الآسيوي وهو ما يمثل 16% من إجمالي متابعي الفريق الإسباني على مستوى العالم.





كما نشرت شبكة ويبو المعادلة لموقع التواصل الإجتماعي تويتر في الصين صور للحفل الذي أقيم في مطعم حيث وضعت لافتة ساخرة تقول (نحتفل بتسريح بارتوميو).





وأبرزت شبكة ويبو تعليقا ساخراً لأحد مشجعي البرسا من بين التعليقات التي نُشرت من جانب أعضاء رابطة المشجعين، قال فيه: "مشجعو ريال مدريد ينظمون احتفال ترحيب لبارتوميو الذي أنهى مهمته كجاسوس وسيعود إلى مدريد".



