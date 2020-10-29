بشري سارة في الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة موسيماني، خبرًا سارًا قبل مواجهة الفريق المقبلة أمام طلائع الجيش.





وشارك مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.





وتعافى مروان محسن، مهاجم الفريق، من آثار الإجهاد العضلي الذي أبعده عن المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الأيام الماضية.





وشارك مروان محسن في فقرات المران الجماعي بالكامل، بعدما أدى برنامجه التأهيلي خلال الأيام الماضية.





ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السبت المقبل، في ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز.



