مشروع فيلم "هج إلى ديزني" يفوز بجائزة قنوات ART بمهرجان الجونة السينمائي (صور)

فاز منذ قليل مشروع فيلم "هج إلى ديزني" للمخرجة السعودية مها الساعاتي، والمشارك في "منصة الجونة السينمائية" بجائزة السيناريو التي تقدمها قنوات راديو وتلفزيون العرب ART وقدرها ١٠ آلاف دولار، قامت بتسليمها، أفنان السراج، مدير توزيع المحتوى الرقمي.









وتهدف "منصة الجونة السينمائية" التي اختتمت اليوم، ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، إلى خلق مساحة إبداعية للأفراد والأسواق السينمائية، وتطوير وتمكين صناع الأفلام العرب ومساعدتهم لإيجاد الدعم الفني والمالي اللازم، كما توفر المنصة ورشا سينمائية وندوات ومحاضرات وموائد حوار مع خبراء في صناعة السينما، وبناء شبكات تواصل تساعدهم على إنجاز مشاريعهم.