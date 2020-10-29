عبد الله جمعة يصطحب شقيقه في تدريبات الزمالك (صور)

اصطحب عبدالله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي شقيقه الأصغر مازن في التدريبات الجماعية للفريق المقامة حالياً على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة.





واستقبل اللاعبين والجهاز الفني شقيق جمعة بالترحاب، حيث حرص البعض على التفاط بعض الصور التذكارية معه قبل انطلاق المران.









ويستعد الفريق لمواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد إنتهاء مواجهة الذهاب بتفوق الزمالك بهدف نظيف سجله المغربي أشرف بن شرقي.









وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أعلن تأجيل مباراتي إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا ونهائي البطولة إلى أجل غير مسمى.

وكان من المقرر أن تقام مباراة الإياب في نصف نهائي بطولة دوري الأبطال يوم 1 من نوفمبر المقبل بين الزمالك والرجاء المغربي على ستاد القاهرة الدولي.























