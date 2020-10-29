رضا عبدالعال يعلن قائمة طنطا لمواجهة إنبي بالدوري

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 05:48 م
رضا عبد العال
رضا عبد العال
علي نبوي
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أعلن رضا عبدالعال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا عن قائمة الفريق لمواجهة إنبي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة غياب محمد أشرف وهاني رشدي وحسين فيصل، وجاءت قائمة طنطا ضد انبي كالآتي:-

محمد فتحي، مصطفي الكومي، سليمان عبدربه، مصطفي امين، محمود مسعود، حسام غالي، اسلام فؤاد، محمد هشام، اسامه النجار، احمد سالم صافي، محمد ناجي جدو، محمد الشاذلي، محمد حسام الشرخة،  احمد فهمي، ايهاب سمير، شهاب فتحي، محمود منصور، جون افيري.

يذكر أن طنطا يستعد لمواجهة انبي ضمن منافسات الجولة الختامية من الدوري المصري الممتاز، وستقام المباراة بينهم على ملعب بتروسبورت بالقاهرة غدا الجمعة في تمام الثالثة عصرا.

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طنطا رياضة رضا عبد العال الاخبار الرياضية اخبارالرياضة

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