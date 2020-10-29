شبورة وأمطار خفيفة .. الأرصاد تعلن عن طقس الغد

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 05:09 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة.

طقس الجمعة نهارًا

شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس حار على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد والرياح نشطة.

- طقس حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أقصى الغرب.

طقس الجمعة ليلًا

- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية.

- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.

- طقس لطيف على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية:

- فرص أمطار خفيفة على أقصى غرب السواحل الشمالية الغربية (السلوم –سيدي براني).

الوصف الفني لخرائط الطقس:

- يتأثر شمال وغرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى بينما يتأثر شرق وجنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الخميس، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية تكون شبورة مائية صباحية، وأن يكون الطقس مائلًا للحرارة على القاهرة والوجه البحري، مع هبوب رياح معتدلة.

ووتوقع هيئة الأرصاد أيضًا، أن تتكون شبورة مائية ورياح معتدلة وأن يكون الطقس معتدلًا على السواحل الشمالية، وأن يكون مائلًا للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، وأن يكون الطقس شديد الحرارة في جنوب الصعيد، وهذا بيان بدرجات الحرارة:
القاهرة العظمى 31 والصغرى 21
الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 19
مرسى مطروح العظمى 25 والصغرى 17
بورسعيد العظمى 27 والصغرى 23
دمياط العظمى 27 والصغرى 21
الإسماعيلية العظمى 31 والصغرى 20
السويس العظمى 30 والصغرى 21
العريش العظمى 28 والصغرى 21
طابا العظمى 33 والصغرى 23
سانت كاترين العظمى 28 والصغرى 16
شرم الشيخ العظمى 34 والصغرى 25
الغردقة العظمى 33 والصغرى 24
الفيوم العظمى 32 والصغرى 20
بني سويف العظمى 33 الصغرى 19

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