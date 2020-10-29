الأمم المتحدة: الجائحات ستتضاعف وتحصد المزيد من الأرواح

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 04:50 م
بوابة الفجر
وكالات
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أفاد تقرير أعده خبراء في التنوع البيولوجي لدى الأمم المتحدة، اليوم الخميس، بأن الجائحات ستتضاعف وتقتل المزيد من الناس بسبب "الخزان الهائل للفيروسات غير المعروفة في عالم الحيوان".

 

وأوضح التقرير أنه "من دون إستراتيجيات وقاية، ستظهر الجائحات بشكل أكبر وستنتشر بصورة أسهل، كما ستقتل المزيد من الناس وستكون لها آثار مدمرة وغير مسبوقة على الاقتصاد العالمي".

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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