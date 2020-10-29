الأهلي يُجري «رابيد تيست» استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش
الخميس 29/أكتوبر/2020 - 04:41 م
علي نبوي
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قام الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عصر اليوم الخميس بإجراء «رابيد تيست» قبل انطلاق المران المسائي؛ استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها بعد غدٍ السبت على استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام.
وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري «رابيد تيست»، وفقًا للبروتوكول الطبي، الذي تم تعديله مؤخرًا للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل المباريات الرسمية.
ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش مساء بعد غدٍ السبت، في ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري للمرة الخامسة على التوالي، والثانية والأربعين في تاريخه.
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