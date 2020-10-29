الأهلي يُجري «رابيد تيست» استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش

قام الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عصر اليوم الخميس بإجراء «رابيد تيست» قبل انطلاق المران المسائي؛ استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها بعد غدٍ السبت على استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام.





وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري «رابيد تيست»، وفقًا للبروتوكول الطبي، الذي تم تعديله مؤخرًا للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل المباريات الرسمية.





ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش مساء بعد غدٍ السبت، في ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز.





وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري للمرة الخامسة على التوالي، والثانية والأربعين في تاريخه.



