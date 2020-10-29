زياد برجي يكشف ل"الفجر الفني" تفاصيل أغنية"الحب ضيعني"







وقال زياد،في تصريح خاص ل"الفجر الفني":"أستعد لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية تحمل عنوان"الحب ضيعني، وهي من ألحاني، ومن كلمات أمير طعيمه، ومن توزيع هادي شرارة".



وكشف برجي، عن موعد طرح الأغنية وهو يوم 4 من شهر نوفمبر المقبل.



جدير بالذكر أن النجم والملحن زياد برجي، يتعاون مع الفنانة نانسي عجرم، في ألبومها الغنائي الجديد حيث يقوم بتلحين أغنية من ضمن أغاني الألبوم.

وتحمل الأغنية عنوان"بدي حدا حبو" وهي من كلمات الشاعر أحمد ماضي، وتوزيع هادي شرارة، ومن ألحان زياد بجي.





يستعد النجم زياد برجي، لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان"الحب ضيعني" وذلك عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات"يوتيوب".