مصدر: إنتاج ليبيا من النفط وصل إلى مستويات 680 ألف برميل يوميا

كشف مصدر نفطي ليبي عدم كشف هويته إن إنتاج ليبيا من الخام يبلغ 680 ألف برميل يوميا في الوقت الحالي.

كانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا رفعت حالة القوة القاهرة في آخر المنشآت التي كانت مغلقة .

وقال أن مستوى الإنتاج الحالي ينطوي على قفزة كبيرة من حوالي 500 ألف برميل يوميا في وقت سابق من الشهر.

وفي الأسبوع الماضي، قالت مؤسسة النفط إنها تتوقع ارتفاع الإنتاج إلى مليون برميل يوميا خلال أسابيع قليلة مع قيام ليبيا عضو أوبك بإعادة تشغيل قطاعها النفطي.