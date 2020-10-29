ريال مدريد يحسم موقف أسينسيو من مباراة هويسكا

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس موقف ماركو أسينسيو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني من مواجهة هويسكا القادمة في الليجا.









ويستضيف الريال نظيره هويسكا يوم السبت القادم على ملعب ألفريدو دي ستيفانو لحساب مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.









وقالت صحيفة " موندو ديبورتيفو " أن أسينسيو بات جاهز للمشاركة في المباريات إعتباراً من لقاء هويسكا بعد تعرضه لكدمة في الركبة خلال مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني مساء الثلاثاء الماضي في دوري أبطال أوروبا.



