ريال مدريد يحسم موقف أسينسيو من مباراة هويسكا

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 02:12 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس موقف ماركو أسينسيو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني من مواجهة هويسكا القادمة في الليجا.


ويستضيف الريال نظيره هويسكا يوم السبت القادم على ملعب ألفريدو دي ستيفانو لحساب مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.


وقالت صحيفة " موندو ديبورتيفو " أن أسينسيو بات جاهز للمشاركة في المباريات إعتباراً من لقاء هويسكا بعد تعرضه لكدمة في الركبة خلال مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني مساء الثلاثاء الماضي في دوري أبطال أوروبا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هويسكا ريال مدريد الدوري الاسباني الجوله الثامنه

أخبار تهمك

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

منذ يوم

عاجل .. قرر جديد من وزارة الكهرباء بخصوص التحويل إلى العداد"الكودي"

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن مد مهلة التصالح

منذ حوالي 22 ساعة

الكشف عن مدة غياب نجم الزمالك بعد إصابته

منذ أقل من ساعتين

التفاصيل الكاملة حول الحادث الإرهابي في نيس

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يدخل السباق مع الإسماعيلى وإنبي لخطف هداف الدوري الكونغولي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

دفعة قوية للزمالك قبل موقعة الرجاء المغربي

منذ أقل من نصف ساعة

الكاف يحسم موقفه من تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة كبرى بشأن مباراة الزمالك والرجاء المغربي في دوري الأبطال

منذ حوالي 17 ساعة

حقيقة رحيل أحمد الشيخ عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. هجوم ثان في فرنسا

منذ أقل من ساعة

موسيماني يستقر على بديل حمدي فتحي والسولية أمام طلائع الجيش

منذ ساعتين و 26 دقيقة

تفاصيل اتفاق الزمالك مع نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يحسم مستقبل "أجاي" مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس.. ريال مدريد يحسم صفقة القرن ونجم الفريق يفتح باب الرحيل

أهم الأخبار في ريال مدريد اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2019.. الملكي يحسم صفقة جديدة ويكشف موقفه من ضم نيمار

أهم أخبار ريال مدريد| الملكي يتراجع عن ضم صفقة القرن وبيريز يوجه ضربة مميتة إلى برشلونة

أخبار ريال مدريد: زيدان يحسم مصير نجم الريال وصدمة كبرى تضرب الملكي قبل الكلاسيكو ومحاولة التعاقد مع ميسي

ريال مدريد يتلقى خبراً سعيداً بشأن نجمه قبل مواجهة سيلتا فيجو

أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 14 فبراير: الريال ينقض على هدف ميسي.. تحديد بديل كاسيميرو.. صدمة جديدة بشأن حلم زيدان.. بشري سارة للملكي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:50 م

التفاصيل الكاملة حول الحادث الإرهابي في نيس

عاجل.. هجوم ثان في فرنسا

01:40 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

12:55 ص

عاجل .. قرر جديد من وزارة الكهرباء بخصوص التحويل إلى العداد"الكودي"

10:05 ص

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

06:05 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه