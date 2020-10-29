أكثر من ألف وفاة و80 ألف إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 02:00 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا تفشي وباء كورونا، بواقع 81 ألف إصابة جديدة و1026 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وأظهرت أرقام وإحصاءات جامعة "جونز هوبكنز"، أن حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة بسبب تفشي الوباء، تجاوزت 227 ألفا، وبلغ عدد المصابين 8.8 مليون حتى الآن.

 

وكانت الولايات المتحدة، تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي فيروس كورونا.

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