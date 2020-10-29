"مهرجان الجونة وانتخابات النواب".. أبرز قضايا شغلت السوشيال ميديا خلال أسبوع

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 01:57 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
Advertisements

انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي، بأحداث هامة على مدار الأسبوع المنصرم، حيث استهل بانطلاق المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وافتتاح مهرجان الجونة السينمائي.

ويرصد "الفجر"، الأحداث الهامة التي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي.

انتخابات النواب
لعل انتخابات مجلس النواب التي انطلقت مرحلتها الأولى، يومى السبت والأحد الماضين، شغلت مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أجريت بـ 14 محافظة هى، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.

ويصوت في المرحلة الأولى، 33 مليون و472 ألف و778 ناخبًا، فى 10 ألاف و140 لجنة فرعية، لاختيار 285 نائبا في النظامين الفردى والقوائم، ويشرف على كل لجنة قاض.

مهرجان الجونة
وضمن الأحداث الهامة، حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن الذين حرصوا على المشاركة فى المهرجان، الذى يقام فى الجونة في الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر.

وتسابقت الفنانات على لفت الأنظار على السجادة الحمراء، من خلال أزيائهن التى تنوعت ما بين الفساتين القصيرة والطويلة والقصات المختلفة.

الإساءة للرسول
وانشغلت السوشيال ميديا، بالأزمة العالمية، الخاصة برسوم الكاريكاتير المسيئة للرسول، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بهاشتاج "إلا رسول الله".

وجاء ذلك بعد مقتل أستاذ في التعليم الثانوي عرض على تلاميذه رسومًا كارتونية مسيئة للنبي محمد؛ سبق أن نشرتها مجلة (شارلي إيبدو) الفرنسية الساخرة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أصدر تصريحات- في حفل تأبين المدرس الفرنسي، الذي قتل بطريقة وحشية على يد متطرف، اعتبرها نشطاء مسيئة للإسلام وللنبي محمد.

وقال الرئيس ماكرون إن المدرس صامويل باتي قتل "لأنّه كان يجسّد الجمهورية"، مؤكدًا أنّ بلاده لن تتخلى "عن رسوم الكاريكاتور".

مقاطعة المنتجات الفرنسية
وفور أزمة الإساءة للرسول، انطلقت دعوات بشأن حملة مقاطعة البضائع الفرنسية.

وتداولت معلومات بشأن حملة مقاطعة البضائع الفرنسية التي تدعمها وترتبط بأنقرة وحلفائها من الإخوان؛ للتشويش على الحملة الأولى.

وكانت صدرت الدعوات أولًا لمقاطعة البضائع التركية في “السعودية”، منتصف أكتوبر الجاري، وبعدها، ظهرت فجأة حملة لمقاطعة البضائع الفرنسية، ليتضح أن أنقرة وحليفها، تنظيم الإخوان، يقفان وراء الحملة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مهرجان الجونه مهرجان الجون مقاطعة البضائع التركية المنتجات الفرنسية إلا رسول الله

أخبار تهمك

عاجل .. قرر جديد من وزارة الكهرباء بخصوص التحويل إلى العداد"الكودي"

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يدخل السباق مع الإسماعيلى وإنبي لخطف هداف الدوري الكونغولي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

الكشف عن مدة غياب نجم الزمالك بعد إصابته

منذ ساعتين

عاجل.. هجوم ثان في فرنسا

منذ أقل من ساعة

موسيماني يحسم مستقبل "أجاي" مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة رحيل أحمد الشيخ عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الكاف يحسم موقفه من تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يستقر على بديل حمدي فتحي والسولية أمام طلائع الجيش

منذ ساعتين و 30 دقيقة

دفعة قوية للزمالك قبل موقعة الرجاء المغربي

منذ نصف ساعة

تفاصيل اتفاق الزمالك مع نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

منذ حوالي 20 ساعة

شوبير يفجر مفاجأة كبرى بشأن مباراة الزمالك والرجاء المغربي في دوري الأبطال

منذ حوالي 17 ساعة

التفاصيل الكاملة حول الحادث الإرهابي في نيس

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

منذ يوم

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

منذ حوالي 14 ساعة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن مد مهلة التصالح

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

أحمد موسى عن إساءة مجلة فرنسية للرسول .. "وقاحة وعار نفضل ساكتين" (فيديو)

شاهد.. أسامة كمال بعد استفزازات ماكرون للمسلمين: "نحن أمام طفل.. ورئيس مغرور"

الباز: لماذا لا تسحب قطر استثماراتها من فرنسا احتجاجًا على الإساءة للنبي؟

محمد الباز يطالب "ماكرون" بالاعتذار عن الإساءة للرسول (فيديو)

شاهد.. وائل الإبراشي: العقائد الدينية غير قابلة للمناقشة والاستهزاء

أحمد موسى: "أردوغان يدعو إلى مقاطعة منتجات فرنسا وحقيبة زوجته من باريس".. فيديو

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:50 م

التفاصيل الكاملة حول الحادث الإرهابي في نيس

عاجل.. هجوم ثان في فرنسا

01:40 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

12:55 ص

عاجل .. قرر جديد من وزارة الكهرباء بخصوص التحويل إلى العداد"الكودي"

10:05 ص

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

06:05 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه