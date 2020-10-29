عاجل.. هجوم ثان في فرنسا

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 01:40 م
الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
وكالات
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أعلنت قوات الأمن الفرنسية، مقتل رجل هدد المارة بسكين في مدينة أفينيون جنوبي البلاد، في ثاني هجوم من نوعه بالبلاد خلال ساعات، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أفادت  إذاعة "أوروبا 1" الفرنسية، بأن الرجل المسلح بسكين كان يردد "الله أكبر".

 

 وقد أعلنت الشرطة الفرنسية، اعتقال شخص نفذ هجومًا بسكين قرب كنيسة في مدينة نيس، أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين.

 

تحدث مصدر بالشرطة الفرنسية، عن قطع رأس امرأة في مدينة نيس، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس.

 

وقد قررت السلطات الفرنسية، اليوم الخميس، إغلاق الكنائس ودور العبادة بمدينتي "نيس وكان" بعد الهجوم بالسكين قرب كنيسة نوتردام.

 

ورجع رئيس بلدية نيس، أن الهجوم قرب الكنيسة عمل إرهابي، مضيفًا أن المشتبه به في هجوم الطعن يعالج بمستشفى في نيس حاليًا.

 

وأعلن المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب، فتح تحقيقًا في هجوم نيس.

 

وشهدت فرنسا، مساء يوم الجمعة الماضي، جريمة قتل مدرس وقطع رأسه قرب المدرسة الواقعة في بلدية كونفلان-سان-أونورين بشمالي باريس، بعد أن عرض (المدرس) على التلاميذ رسوما كاريكاتورية للنبي محمد خلال درس مقرر حول حرية التعبير.

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هجوم ثان هجوم بسكين قطع رأس امرأة قرب كنيسة فرنسا

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