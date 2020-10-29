سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف عن طقس الجمعة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عبر صفحتها الرسمية على "الفيسبوك" بيانا يرصد تفاصيل الحالة الجوية ليوم الجمعة على مدن ومحافظات الجمهورية.





وأوضح البيان أنه يسود طقس معتدل على شمال البلاد نهارا مائل للبرودة ليلا كما تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة على اقصى غرب السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الامطار.





طقس الجمعة نهارًا





- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.





- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.





- شبورة مائية صباحًا على شمال الصعيد، طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، والرياح معتدلة.





- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.









طقس الخميس ليلًا





- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.





- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية.





- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.





- طقس لطيف على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية:

فرص أمطار خفيفة على أقصى غرب السواحل الشمالية الغربية "السلوم - سيدي براني".





الوصف الفني لخرائط الطقس: