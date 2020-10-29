تحريات المباحث تكشف مصرع شخص صدمته سيارة بجسر السويس

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كشفت تحريات المباحث الجنائية في واقعة مصرع شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره لشارع جسر السويس، أن السرعة الزائدة وراء الحادث حيث اختلت عجلة القيادة في يد السائق، مما أدت إلي اصطدامه بالشاب ولقي مصرعه في الحال.





تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة في شارع جسر السويس بوقوع حادث مرورى، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وعلى الفور وصلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.



تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.