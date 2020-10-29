القبض على تشكيل عصابي فى ادفو

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ به لمركز إدفو من أحد الموطنين أنه أثناء قيادته لسيارته وبرفقته تاجر بدائرة المركز إعترضهما 5 أشخاص مجهولين يستقلون سيارة وقاموا بتهديدهما بأسلحة نارية وإستولوا منهما على السيارة، وتصادف قدوم شقيق المبلغ مستقلًا سيارته وبرفقته تاجر آخر وقيامهم بمطاردة سيارة الجناة، وإطلاق أحد الجناة عيارين ناريين مما أدى لتعطل سيارة شقيق المبلغ وتعطل سيارة الجناة وتخليهم عنها وإستقلالهما لسيارة المبلغ وهروبهم والتمكن من إيقاف السيارة المستولى عليها وتخلى الجناة عنها بدائرة مركز شرطة كوم أمبو.





أكدت تحريات فريق البحث الجنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمُشاركة إدارة البحث الجنائى إلى تحديد مرتكبي الواقعة وهم (عامل مطلوب التنفيذ عليه فى جنحة سرقة، شقى خطر، شقيقين " لهما معلومات جنائية"، عاطل، وجميعهم مقيمين بمحافظة الأقصر).



