الدولار الأمريكي يرتفع عالميا أمام باقي العملات مع تجدد مخاوف انتشار فيروس "كورونا"

ارتفع الدولار الأمريكي هامشياً أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات الخميس وسط متابعة مستجدات جائجة "كورونا" إذ اتجهت فرنسا وألمانيا نحو تشديد قيود الإغلاق وسط الزيادت القياسية للإصابات الجديدة.

وأدت زيادة الإصابات الجديدة بالفيروس إلى ارتفاع حالة عدم اليقين، وخفض المركز الياباني توقعاته لأداء الاقتصاد عن العام المالي الجاري.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العملة الأمريكية أمام اليورو بنحو 0.1% إلى 1.1731 دولارة، فيما تراجعت أمام العملة اليابانية بنسبة 0.1% إلى 104.22 ين، واستقرت أمام الجنيه الإسترليني عند 1.2986 دولار.

فيما استقر الدولار أمام العملة السويسرية عند 0.9112 فرنك، وارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات- بنحو 0.1% إلى 93.501 نقطة.

ويترقب المستثمرون الكشف عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي عن الربع الثالث من العام الجاري وتشير تقديرات المحللين إلى ارتفاعه 32%، وكذلك بيانات طلبات إعانة البطالة عن الأسبوع الماضي وسط توقعات انخفاضها إلى 773 ألفاً.