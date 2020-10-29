6 قرارات مهمة من الحكومة تطبق بداية من الشهر المقبل

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 12:41 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت الحكومة عدد من القرارات المهمة، التي من المقرر العمل بها بداية من شهر نوفمبر المقبل، ومنها صرف المعاشات وتسليم الوحدات السكانية.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز قرارت الحكومة التي تبدأ في شهر نوفمبر المقبل:

طرح وحدات سكانية للشباب:

إطلق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مبادرة "سكن لكل المصريين"، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير سكن لكل فرد.

وأعلن الصندوق الإسكان الاجتماعي أن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية من خلال طرح 250 ألف وحدة إسكان اجتماعى لمحدودي ومتوسطي الدخل.

كما أعلن عن تسليم تلك الوحدات سيتم خلال 36 شهرًا، وهم في المدن الآتية، "العبور الجديدة، بدر، 15 مايو، العاشر من رمضان، حدائق أكتوبر، السادات الجديدة، المنيا الجديدة، ملوي الجديدة، قنا الجديدة، سوهاج الجديدة، أسوان الجديدة".

ويبدأ سحب كراسة الشروط اعتبارًا من 1 نوفمبر المقبل حتى يوم الأحد 8 نوفمبر "للمواطنين من ذوي الإعاقة"، واعتبارًا من يوم الاثنين 9 نوفمبر 2020 وحتى الاثنين 7 ديسمبر 2020 "لجميع المواطنين متضمنين ذوي الإعاقة".

صرف معاشات نوفمبر:

أعلنت هيئة التأمينات بدأ منافذ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، الأحد المقبل الموافق 1 نوفمبر، باستقبال أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من الشريحة الأولى، لصرف استحقاقاتهم التأمينية، دون التقيد بمواعيد لانتهاء يوم العمل والممتد حتى حصول جميع المتواجدين بمحيط المنفذ على استحقاقاتهم.

وأكدت الهيئة إمكانية صرف كل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصراف الآلي "A.T.M"، مهما كانت قيمة استحقاقاته التأمينية، من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي.

تسليم أراضي الإسكان بالعبور الجديدة 

كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدأ يوم الأحد الموافق 1112020، وحتى يوم الخميس 17122020، في تسليم قطع أراضي الإسكان" الأكثر تميزًا" (4، 5، 6)، وقطع أراضي الإسكان الاجتماعي، وكذا قطع أراضي إسكان بيت الوطن (ZONE "A، C، D، E")، بمنطقة الـ2600 فدان بمدينة العبور الجديدة.

وقال إنه على الحاجزين التوجه قبل الاستلام، إلى الإدارة العقارية بمقر جهاز المدينة، لفتح ملف للقطعة، ومعهم ما يفيد سداد المستحقات المالية بالبنك، وجميع المستندات الخاصة بقطعة الأرض.

مد مهلة التصالح في المباني:

ووافق مجلس الوزراء على مد فترة التقدم بطلبات التصالح ودفع مبلغ جدية التصالح، لشهر آخر حتى آخر نوفمبر، في استجابة جديدة من جانب الدولة لمطالب المواطنين، كي يتمكن الراغبون في تقنين أوضاعهم من التقدم للتصالح، واستيفاء الاجراءات المطلوبة لهذا الاجراء الهام.

مد مهلة تركيب العداد الكودية:

وقررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مد المدة المقررة للمواطنين الراغبين في الحصول على العداد الكودي كبديل عن نظام الممارسة إلى حتى نهاية نوفمبر.

تسليم وحدات سكانية في مدينة ٦ أكتوبر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، سيبدأ الأحد المقبل، الموافق 1112020، وحتى يوم الخميس الموافق 1412021، فى تسليم 1056 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر "المرحلة الثانية" بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، مضيفًا أنه تم تخصيص يوم الخميس من كل أسبوع لمن تخلف عن الاستلام طوال فترة تسليم الوحدات.

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