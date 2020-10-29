المكسيك تعثر على 59 جثة في مقابر سرية بولاية جواناخواتو

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 12:08 م
مقابر جماعية
مقابر جماعية
وكالات
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عثرت السلطات المكسيكية، اليوم الخميس، على رفات 59 جثة في مقابر سرية بمنطقة بوسط البلاد شهدت أعلى معدلات عنف مرتبط بالمخدرات في الأعوام الماضية.

 

وأوضحت السلطات المكسيكية، أنها عثرت على الجثث في بلدية سالفاتييرا بولاية جواناخواتو التي ارتفع معدل جرائم القتل فيها وسط صراع على النفوذ بين عصابات المخدرات المتناحرة.

 

وكانت رئيسة لجنة البحث الوطنية في المكسيك، كارلا كينتانا، قالت إن ما لا يقل عن عشر من الجثث لنساء، مضيفة أن معظم الجثث لشباب صغار في السن أو مراهقين.

 

وأضافت كارلا كينتانا، خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الأربعاء أن بلاغات أقارب المفقودين أدت لأكبر اكتشاف لمقابر سرية في جواناخواتو.

 

وكشفت بيانات رسمية أن الولاية سجلت 2250 جريمة قتل بين يناير وأغسطس هذا العام، بزيادة حوالي 25 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

 

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مقابر سرية مقابر جماعية المكسيك

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