التشكيل المتوقع لميلان في مواجهة سبارتا براج في الدوري الأوروبي

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 12:00 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يلتقي فريق ميلان اليوم الخميس مع منافسه سبارتا براج، وذلك في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي.


وحقق ميلان الفوز في الجولة الأولى على فريق سيلتك الاسكتلندي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأخير.


واستقر ستيفانو بيولى المدير الفني لميلان، على التشكيلة التي سيدخل بها تلك المواجهة، حيث تأتي التشكيلة المتوقعة كالتالي :-


حراسة المرمى: تاتاروسانو.

خط الدفاع: كالابريا - كايير - رومانيولي - ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: كيسي - إسماعيل بن ناصر - هاكان - لياو - ساليماركس.

خط الهجوم: زلاتان إبراهيموفيتش.

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