أمريكا تعلن إصابة نائب رئيس العمليات الفضائية بسلاح الجو بكورونا

أصدر سلاح الجو الأمريكي، بيانًا اليوم الخميس، أعلن فيه إصابة الجنرال، ديفيد تومسون، نائب رئيس العمليات الفضائية في القوة الفضائية، بفيروس كورونا.

وأضاف البيان، أن تومسون أجرى الاختبار بعد إبلاغه بأن أحد أفراد أسرته المقربين أصيب بالفيروس، وهو الآن في الحجر الصحي ويعمل من المنزل.

وتابع البيان: "تواصل وزارة القوات الجوية اتباع سياسات وزارة الدفاع ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وإرشاداتها الخاصة بكوورنا، وتشمل الإجراءات اختبار درجة الحرارة، والتباعد الاجتماعي إلى أقصى حد ممكن، وارتداء الأقنعة عندما يكون التباعد الاجتماعي غير ممكن، وتتبع جهات الاتصال والحجر الصحي، إذا لزم الأمر".

ولم يذكر البيان ما إذا كان أي عسكري آخر على اتصال بتومسون.

وجاءت هذه الأخبار بعد أن صدرت تعليمات لأعضاء هيئة الأركان المشتركة بالحجر الصحي بعد إصابة نائب قائد خفر السواحل، الأدميرال تشارلز راي، بالفيروس في وقت سابق من هذا الشهر.