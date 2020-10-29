برشلونة يرغب في التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية، رغبة فريق نادي برشلونة في التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان، خلال سوق الانتقالات الشتوية.





ووفقاً لما ورد عن موقع "le 10sport" الفرنسي، فإن النادي الكتالوني يريد ضم اللاعب الشاب تشافي سيمونز، نجم باريس سان جيرمان.





سيمونز ترك برشلونة في صيف عام 2019 للتوجه إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، إلا أن التقارير تشير إلى أن اللاعب يرغب في الرحيل.





ويرتبط صاحب الـ17 عاماً بعقد مع باريس سان جيرمان، حتى صيف عام 2022، وتؤكد التقارير إلى أن اللاعب لا يريد تمديد العقد.





ويريد اللاعب الرحيل بحثاً عن دقائق لعب في المستوى الأول، وهو ما لم يتوفر لديه رفقة النادي الباريسي.



