موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 11:29 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
يستعد نادي مانشستر سيتي لمواجهة نظيره شيفيلد يونايتد، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي سقط في فقط التعادل في الجولة الماضية أمام وست هام يونايتد بهدف لكل منهما، في حين خسر شيفيلد يونايتد أمام ليفربول بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي أمام شيفيلد يونايتد في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة والنصف بتوقيت الإمارات.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما يتواجد شيفيلد يونايتد في المركز التاسع عشر برصيد نقطة واحدة.

أخبار تهمك

شوبير يفجر مفاجأة كبرى بشأن مباراة الزمالك والرجاء المغربي في دوري الأبطال

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل .. قرر جديد من وزارة الكهرباء بخصوص التحويل إلى العداد"الكودي"

منذ ساعتين و 38 دقيقة

الزمالك يدخل السباق مع الإسماعيلى وإنبي لخطف هداف الدوري الكونغولي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. قطع رأس امرأة في هجوم نيس بفرنسا

منذ أقل من ساعة

خبر سار للزمالك قبل موقعة الرجاء في دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 22 دقيقة

تفاصيل اتفاق الزمالك مع نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة رحيل أحمد الشيخ عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يحسم مستقبل "أجاي" مع الأهلي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

منذ يوم

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

منذ حوالي 12 ساعة

خاص.. اللجنة الأولمبية تكشف مفاجأة بشأن حكم لجنة التسوية ولائحة الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

الكاف يحسم موقفه من تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 13 دقيقة

رسميا.. الإسماعيلي يتعاقد مع "أرى بابل"

منذ أقل من ساعة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن مد مهلة التصالح

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يستقر على بديل حمدي فتحي والسولية أمام طلائع الجيش

منذ 41 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:55 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

06:05 م

عاجل .. قرر جديد من وزارة الكهرباء بخصوص التحويل إلى العداد"الكودي"

10:05 ص

الكاف يحسم موقفه من تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

11:30 ص

الزمالك يدخل السباق مع الإسماعيلى وإنبي لخطف هداف الدوري الكونغولي

11:58 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه