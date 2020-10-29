موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي

يستعد نادي مانشستر سيتي لمواجهة نظيره شيفيلد يونايتد، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





مانشستر سيتي سقط في فقط التعادل في الجولة الماضية أمام وست هام يونايتد بهدف لكل منهما، في حين خسر شيفيلد يونايتد أمام ليفربول بهدفين مقابل هدف.





ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي أمام شيفيلد يونايتد في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة والنصف بتوقيت الإمارات.





ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما يتواجد شيفيلد يونايتد في المركز التاسع عشر برصيد نقطة واحدة.



