حقيقة رحيل أحمد الشيخ عن الأهلي

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 11:02 ص
بوابة الفجر
Advertisements
كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا عن رحيل أحمد الشيخ جناح الفريق الأول لكرة القدم عقب نهاية الموسم.

وقال المصدر إن ما يتردد حول رحيل اللاعب عن الأهلي عار تمامًا من الصحة، وبيتسو موسيماني المدير الفني للفريق مقتنع بإمكانيات اللاعب.

وأضاف المصدر بأن موسيماني يقوم بمنح اللاعب بأدوار مختلفة في التدريبات وفي حال رحيله سيكون ضمن صفقة تبادلية.

وواصل المصدر إلى أنه حتى الآن لا يوجد أي صفقة تبادلية يبرمها النادي ولم يقرر النادي هذا الأمر.

أخبار تهمك

نجم الزمالك يسخر من قناة الأهلي

منذ يوم

خبر سار للزمالك قبل موقعة الرجاء في دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعة

دجلة يعرض 200 ألف دولار لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن مد مهلة التصالح

منذ حوالي 19 ساعة

السفارة الفرنسية تنهي عقد عمل رسام كاريكاتير سخر من ماكرون (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

أول تحرك رسمي من مرتضى منصور بعد إسقاط لائحة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

نجم منتخب مصر يرفض مفاوضات الزمالك بعد تدخل الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

التفاصيل الكاملة بشأن مشروع إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

منذ حوالي 20 ساعة

شوبير يفجر مفاجأة كبرى بشأن مباراة الزمالك والرجاء المغربي في دوري الأبطال

منذ حوالي 14 ساعة

خاص.. اللجنة الأولمبية تكشف مفاجأة بشأن حكم لجنة التسوية ولائحة الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

منذ حوالي 17 ساعة

تفاصيل اتفاق الزمالك مع نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

منذ يوم

"التنمية المحلية" تفجر مفاجأة حول طلبات التصالح فى البناء

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

منذ حوالي 10 ساعة

موسيماني يحسم مستقبل "أجاي" مع الأهلي

منذ 39 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:55 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

06:05 م

شوبير يفجر مفاجأة كبرى بشأن مباراة الزمالك والرجاء المغربي في دوري الأبطال

09:28 م

خبر سار للزمالك قبل موقعة الرجاء في دوري أبطال أفريقيا

10:20 ص

تفاصيل اتفاق الزمالك مع نجم بيراميدز

08:40 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه