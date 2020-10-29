حقيقة رحيل أحمد الشيخ عن الأهلي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا عن رحيل أحمد الشيخ جناح الفريق الأول لكرة القدم عقب نهاية الموسم.





وقال المصدر إن ما يتردد حول رحيل اللاعب عن الأهلي عار تمامًا من الصحة، وبيتسو موسيماني المدير الفني للفريق مقتنع بإمكانيات اللاعب.





وأضاف المصدر بأن موسيماني يقوم بمنح اللاعب بأدوار مختلفة في التدريبات وفي حال رحيله سيكون ضمن صفقة تبادلية.





وواصل المصدر إلى أنه حتى الآن لا يوجد أي صفقة تبادلية يبرمها النادي ولم يقرر النادي هذا الأمر.



