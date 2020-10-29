إصابات كورونا في الهند تتخطى الـ8 ملايين حالة

أعلنت وزارة الصحة في الهند، اليوم الخميس، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد تخطى 8 ملايين مصاب.

وكشفت الصحة الهندية، أن عدد المصابين بكورونا في بلد الـ1.3 مليار نسمة، بلغ حتى اليوم 8040203 مصابين، توفي منهم 120527 شخصا.

ويذكر أن معدل الوفيات الناجمة عن الجائحة في الهند هو من الأدنى في العالم، وعلى الرغم من أن الهند سجلت في الأيام الأخيرة تباطؤا في عدد الإصابات الجديدة بالفيروس، إلا أن السلطات تستعد لموجة وبائية بعد "ديوالي"، المهرجان الديني الأضخم في البلاد الذي يصادف هذا العام في 14 نوفمبر، ويتزامن مع بداية فصل الشتاء.

وكانت نيودلهي، سجلت أمس الأربعاء 5000 إصابة جديدة بالفيروس، في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ تفشي الوباء.

وبحسب قناة روسيا اليوم، حذر مسؤولون من أن العاصمة الهندية قد تشهد أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة يوميا خلال الموجة الوبائية التالية.

أما مومباي، العاصمة المالية للبلاد، وهي المدينة الهندية الأكثر تضررا من الجائحة مع أكثر من ربع مليون مصاب، توفي منهم أكثر من 10 آلاف شخص، فتسجل حاليا حوالي ألفي إصابة جديدة يوميا.

والهند هي ثاني دولة في العالم من حيث عدد المصابين بالفيروس بعد الولايات المتحدة، التي سجلت لغاية اليوم 9.1 مليون إصابة.

لكن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في الهند والبالغ 120 ألفا، هو أقل بكثير بالمقارنة مع نظيره في الولايات المتحدة، التي سجلت لغاية اليوم أكثر من 230 ألف حالة وفاة.