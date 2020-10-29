أسعار "الدولا" تستقر أمام الجنيه اليوم الخميس 29-10-2020 في جميع البنوك

استهلت أسعار الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري تعاملاتها، اليوم الخميس 29-10-2020، في البنوك المصرية على استقرار عند مستويات 15.65 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.













وافتتحت أسعار الدولار اليوم الاربعاء الموافق29-10-2020 أسعارها في البنوك المصرية كالأتي:

سعر الدولار في البنك المركزي : 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلى المصري: 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر : 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولى: 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي: 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي: 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد: 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة : 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع





وكانت البنوك قد اعلنت انها ستغلق تعاملاتها أمام الجمهور يبوم الخميس الموافق 29-10-2020 بمناسبة مولد النبوي الشريف.



