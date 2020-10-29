أسعار "الدولا" تستقر أمام الجنيه اليوم الخميس 29-10-2020 في جميع البنوك
استهلت أسعار الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري
تعاملاتها، اليوم الخميس 29-10-2020، في البنوك المصرية على استقرار عند مستويات
15.65 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.
وافتتحت أسعار الدولار اليوم الاربعاء الموافق29-10-2020
أسعارها في البنوك المصرية كالأتي:
سعر الدولار في البنك
المركزي : 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك
الأهلى المصري: 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر :
15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك
التجاري الدولى: 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك
المصري الخليجي: 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.
سعر
الدولار في البنك العربي الافريقي: 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار في المصرف
المتحد: 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك عودة :
15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع
وكانت البنوك قد اعلنت انها ستغلق تعاملاتها أمام الجمهور يبوم الخميس الموافق 29-10-2020 بمناسبة مولد النبوي الشريف.
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