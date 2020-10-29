خبر سار للزمالك قبل موقعة الرجاء في دوري أبطال أفريقيا

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 10:20 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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يستعد الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي في مباراة العودة في الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها الأحد المقبل.


ووصلت البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك وجهازه الفني أنباء سارة بعد أن تأكدت جاهزية نجم الفريق حازم إمام الظهير الأيمن لمواجهة الرجاء المغربي المقبلة.


وغاب حازم إمام عن المباريات الأخيرة للفارس الأبيض عقب تعرضه للإصابة بشد في العضلة الأمامية والتي تعافى منها ليصبح جاهزًا للمباراة المقبلة.


وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)عن تأجيل مواجهة الزمالك والرجاء في مباراة العودة في الدور قبل النهائي بعد أن تفشي فيروس كورونا المستجد بين صفوف الفريق المغربي.


جدير بالذكر أن الزمالك حقق الفوز على الرجاء المغربي بهدف نظيف في مباراة الذهاب التي أقيمت في المغرب، حيث يكفي الزمالك تحقيق التعادل في مباراة العودة لحسم التأهل للمباراة النهائية.

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