تفاصيل اتفاق الزمالك مع نجم بيراميدز

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 08:40 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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كشفت تقارير صحفية، عن تفاصيل اتفاق نادي الزمالك مع نجم فريق بيراميدز، لضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية.


وأكدت مصادر موثوقة، أن نادي الزمالك حسم صفقة رجب بكار، نجم نادي بيراميدز، خلال الميركاتو الصيفي.


وخرج بكار تماماً من اختيارات بيراميدز، حيث يعتمد أنتي تشاتشيتش، مدرب الفريق، على اللاعب أحمد توفيق، في مركز الظهير الأيمن.


كما ضم بيراميدز رسمياً لصفوفه، نجم الأهلي أحمد فتحي، في مركز الظهير الأيمن، الأمر الذي عجل برحيل بكار.


وتشير المصادر، أن الزمالك سيمنح بكار راتباً يقدر بـ6 ملايين جنيه مصري سنوياً.


ويقترب الزمالك من الإعلان رسميً عن ضم بكار، على الرغم من ضم التونسي حمزة المثلوثي رسمياً في صفقة انتقال حر.

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