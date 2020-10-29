موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في الدوري

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 06:56 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements


يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش يوم السبت المقبل، وذلك في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد الأهلي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وستقام المباراة بين الاهلي وطلائع الجيش في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية. 

وقد تعادل الأهلي أمام بيراميدز في الجولة الماضية بنتيجة سلبية في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي. 

يذكر أن المارد الأحمر قد تأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، وذلك بعد الفوز على الوداد المغربي ذهابا وإيابا بمجموع المباراتين بنتيجة 5-1.

أخبار تهمك

نجم منتخب مصر يرفض مفاوضات الزمالك بعد تدخل الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

منذ حوالي 14 ساعة

التفاصيل الكاملة بشأن مشروع إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

منذ حوالي 17 ساعة

خاص - الأهلي يحسم مصير فتحي من المشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

نجم الزمالك يسخر من قناة الأهلي

منذ يوم

السفارة الفرنسية تنهي عقد عمل رسام كاريكاتير سخر من ماكرون (فيديو)

منذ 40 دقيقة

خاص.. اللجنة الأولمبية تكشف مفاجأة بشأن حكم لجنة التسوية ولائحة الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

شوبير يفجر مفاجأة كبرى بشأن مباراة الزمالك والرجاء المغربي في دوري الأبطال

منذ حوالي 11 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يكشف تفاصيل طقس الأربعاء

منذ يوم

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن مد مهلة التصالح

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

منذ حوالي 21 ساعة

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن الأيام المقبلة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 12 حالة وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

دجلة يعرض 200 ألف دولار لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

بناء على تعلميات موسيماني.. الأهلي يتحرك لضم مهاجم من الطراز الرفيع

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:55 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

06:05 م

شوبير يفجر مفاجأة كبرى بشأن مباراة الزمالك والرجاء المغربي في دوري الأبطال

09:28 م

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

11:19 ص

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن مد مهلة التصالح

04:20 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه