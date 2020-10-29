ميدو: أبوجبل بات مؤهلا للتواجد في المنتخب

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 05:51 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أشاد أحمد حسام ميدو، بالمستوى الفني الذي ظهر عليه  محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار، أنه تفاجأ بمستوى أبو جبل، الذي تطور بشكل كبير، من حيث التركيز القوي داخل الملعب، حتى مع عودة جنش.

وأشار إلى أن ابوجبل بات مؤهلا للعب في صفوف المنتخب الأول لكرة القدم، نظرا لأدائه اللافت خلال الفترة الأخيرة، وبنيانه القوي.

وأكد أن تطور مستوى أبو جبل بالإضافة إلى دخول جنش للمشاركة في المباريات كل ذلك سيعود بالفائدة على المنتخب الوطني بشكل كبير.

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