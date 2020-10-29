خبير لوائح: قرار مركز التسوية ببطلان لائحة الزمالك متوقع لهذا السبب

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 05:26 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد طلال عبد اللطيف، خبير اللوائح والقوانين الرياضية، أن ما حدث اليوم فى قرار مركز التسوية ببطلان لائحة نادي الزمالك يأتي بسبب وجود عوار فى القوانين الرياضية.

وقال عبد اللطيف، فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "قرار مركز التسوية والتحكيم ببطلان لاحئة الزمالك متوقع وحذرت من فترة طويلة من وجود عوار فى القوانين الرياضية ولكن لم أحد يتحرك".

وأضاف: "أى تعديل فى لائحة أى نادي خلال الجمعية العمومية يعتبر باطلة وهذا منصوص عليه والجميع يعرفه وهو ما فعله الزمالك".

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