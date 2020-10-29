مايكروسوفت تعلن رصد هجمات استخباراتية إيرانية

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 05:25 ص
مايكروسوفت
مايكروسوفت
الفجر
Advertisements
أعلنت شركة مايكروسوفت، أنّها رصدت وعملت على وقف هجمات إلكترونية مصدرها إيران، وكانت تهدف إلى جمع معلومات استخباراتية.

وأوضحت عملاق التكنولوجيا الأمريكية، أنّ هدف الهجمات الإلكترونية الإيرانية جمع معلومات استخبارية، وحاولت استهداف أكثر من 100 شخصية بارزة.

وأكدت مايكروسوفت، أنّ الهجمات الإيرانية استهدفت مشاركين في مؤتمر الأمن بميونخ، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هجمات استخباراتية مايكروسوفت مؤتمر ميونخ للأمن الولايات المتحدة إيران

أخبار تهمك

بيان عاجل من الأرصاد يكشف تفاصيل طقس الأربعاء

منذ يوم

خاص.. اللجنة الأولمبية تكشف مفاجأة بشأن حكم لجنة التسوية ولائحة الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

نجم منتخب مصر يرفض مفاوضات الزمالك بعد تدخل الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بناء على تعلميات موسيماني.. الأهلي يتحرك لضم مهاجم من الطراز الرفيع

منذ حوالي 12 ساعة

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن الأيام المقبلة

منذ حوالي 10 ساعة

شوبير يفجر مفاجأة كبرى بشأن مباراة الزمالك والرجاء المغربي في دوري الأبطال

منذ حوالي 9 ساعات

خاص - الأهلي يحسم مصير فتحي من المشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 12 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

التفاصيل الكاملة بشأن مشروع إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

منذ حوالي 16 ساعة

نجم الزمالك يسخر من قناة الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

دجلة يعرض 200 ألف دولار لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يستقر على رحيل نجمي الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

منذ حوالي 19 ساعة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن مد مهلة التصالح

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

هاكرز إيرانيون يهاجمون أفضل المؤسسات التعليمية في العالم

باحث: لابد من محاسبة ملالي إيران على هجماتهم الالكترونية ضد حكومات الدول

إيران تتجسس على ألمانيا وتشن هجمات سيبرانية

رويترز: إيران حاولت اختراق حملة إعادة انتخاب ترامب

موقع عبري: إسرائيل تحاول تفادي سيناريو شركة "أرامكو" السعودية

"نيوزويك": إيران تستخدم طائرات انتحارية بالقرب من القوات الأمريكية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:55 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

06:05 م

شوبير يفجر مفاجأة كبرى بشأن مباراة الزمالك والرجاء المغربي في دوري الأبطال

09:28 م

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

11:19 ص

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن مد مهلة التصالح

04:20 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه