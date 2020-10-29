مايكروسوفت تعلن رصد هجمات استخباراتية إيرانية

أعلنت شركة مايكروسوفت، أنّها رصدت وعملت على وقف هجمات إلكترونية مصدرها إيران، وكانت تهدف إلى جمع معلومات استخباراتية.





وأوضحت عملاق التكنولوجيا الأمريكية، أنّ هدف الهجمات الإلكترونية الإيرانية جمع معلومات استخبارية، وحاولت استهداف أكثر من 100 شخصية بارزة.