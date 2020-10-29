عاجل.. غلق حركة المرور على كباري مدینة نصر

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمناطق مشروعات الكباري بمنطقة مصر الجدیدة، ومدینة نصر، حیث ستغلق حركة المرور كليا على الكباري في هذه المناطق، اعتبارا من الساعة 10 مساء الیوم الأربعاء حتى الساعة 6 صباح یوم السبت المقبل الموافق 31 أكتوبر 2020.





هذا، ويتم تركیب الفواصل المعدنیة الخاصة بالكباري الواقعة بنطاق مدینة نصر على النحو التالي:

من كوبرى سیارات بتقاطع شارع الطیران مع شارع إسماعیل القباني، ومن كوبرى سیارات بتقاطع شارع مصطفى النحاس مع شارع الطیران، وكوبرى سیارات بتقاطع شارع أحمد الزمر مع شارع الدكتور حسن الشریف، و كذلك كوبرى سیارات بتقاطع شارع جسر السویس مع شارع القبة وصولًا لمیدان ابن سندر.



