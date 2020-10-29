"خليفة "عن تكريم الرئيس علماء الأوقاف: يعكس ثقة في رجال الوزارة (فيديو)

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 05:15 ص
تكريم علماء الأوقاف
تكريم علماء الأوقاف
داليا الحسين
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أعرب الدكتور عيد على خليفة، مدير عام المراكز الإسلامية بالخارج في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن سعادته بتكريم من الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية المولد النبوي الشريف، مقدما الشكر للرئيس السيسي على هذا التكريم الغالي.

وأضاف "خليفة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، اليوم الأربعاء أن التكريم يعكس ثقة الرئيس السيسي في رجال وزارة الأوقاف وأنهم قادرون على مواكبة العصر بخطاب ديني مستنير يجاري العصر.

وأشار مدير عام المراكز الإسلامية بالخارج إلى أن هناك تواصل بين الأوقاف والمراكز الإسلامية بكل دول العالم.

كان قد كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء، عددًا من العلماء خلال احتفالية المولد النبوي التي تنظمها وزارة الأوقاف.

ومنح الرئيس السيسي وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى لكل من الدكتور أحمد ربيع أحمد يوسف عميد كلية الدعوة الأسبق، والدكتور على الله شحاته محمود إمام وخطيب ومدرس بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، والشيخ عمر علي عبدالفتاح عمر إمام وخطيب ومدرس بمسجد الصحابة بشرم الشيخ، والدكتور عيد علي خليفة حسن مدير عام المراكز الإسلامية بالخارج بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وتسلمها عنه الدكتور هشام عبد العزيز الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والسيد عبد الحكيم بهجات عبد الحكيم بدوي وكيل وزارة الأوقاف لشؤون البر والأوقاف سابقًا، والدكتورة مها محمد فريد عقل عميد كلية طب الأزهر (بنات) الأسبق ورئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة التابعة لوزارة الأوقاف.

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