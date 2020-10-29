"خليفة "عن تكريم الرئيس علماء الأوقاف: يعكس ثقة في رجال الوزارة (فيديو)

أعرب الدكتور عيد على خليفة، مدير عام المراكز الإسلامية بالخارج في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن سعادته بتكريم من الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية المولد النبوي الشريف، مقدما الشكر للرئيس السيسي على هذا التكريم الغالي.





وأضاف "خليفة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، اليوم الأربعاء أن التكريم يعكس ثقة الرئيس السيسي في رجال وزارة الأوقاف وأنهم قادرون على مواكبة العصر بخطاب ديني مستنير يجاري العصر.





وأشار مدير عام المراكز الإسلامية بالخارج إلى أن هناك تواصل بين الأوقاف والمراكز الإسلامية بكل دول العالم.





كان قد كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء، عددًا من العلماء خلال احتفالية المولد النبوي التي تنظمها وزارة الأوقاف.



