دون إجراءات احترازية.. زحام على شراء حلوي المولد في دمنهور (صور)

تحرص الأسر المصرية على الاحتفال بمولد النبوي الشريف، الذي يحلّ اليوم الخميس الموافق 29 أكتوبر الجاري وفقا للحسابات الفلكية، وذلك بشراء الحلوى على الرغم من انتشار عدوي فيروس كورونا المستجد الذي لم يمنع محلات الحلويات من طرح منتجاتها أمام الزبائن.





زحام شديد في البحيرة

وفي مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، شهدت محلات الحلويات بمنطقة ميدان الشهداء "النافورة" وبشارع أحمد عرابي، زحاما شديدا من المواطنين لشراء الحلوى، دون اتخاذ الإجراءات الاحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، سواء من جانب المواطنين أو العاملين بتلك المحال الشهيرة؛ والتي اكتفت بتعليق اللافتات المدون عليها أسعار علب حلوى المولد.





أسعار حلوى المولد هذا العام

وشهدت المحلات إقبالا من الأطفال على شراء العروسة والحصان، ووصل سعر العروسة الحلاوة إلى 50 جنيها، ووصل سعر كيلو "الفولية" و"الحمصية" و"السودانية" لـ55 جنيهًا، أما كيلو الملبن السادة وصل لـ40 جنيهًا، وكيلو الملبن بالمكسرات يتراوح سعره ما بين 70 إلى 80 جنيهًا، وكيلو حلوى المولد "اللوكس" يتراوح سعره من 50 إلى 100 جنيه.





وتتراوح متوسط سعر العبوات في السوق بين 50 جنيها وحتي 500 جنيه، وتحتوي العبوات ذات سعر 50 جنيها على 15 قطعة متنوعة، وعلب فئة 65 جنيها بها 22 قطعة، وأخرى بـ250 جنيها بها 100 قطعة، وفئة 500 جنيها بها 65 قطعة من الأنواع الفاخرة حيث تتضمن فسدق وبدقية وبسيمة ولديدة.





الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول

جدير بالذكر أنّ دار الإفتاء المصرية استطلعت هلالَ شهرِ ربيع الأول لعام 1442هجريًّا بعد غروب شمس يوم الجمعة التاسعِ والعشرين من شهر صفر الموافق 16 أكتوبر لعام 2020 ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتِ رؤية هلالِ شهر ربيع الأول لعام ِ 1442هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا.



