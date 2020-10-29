طارق شوقي: مصر قدمت هذا العام أكبر قدر من الخدمات التعليمية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الدولة تقدم هذا العام أكبر قدر من الخدمات التعليمية في تاريخ وزارة التربية والتعليم، لافتَا إلى أن هذا العام يمثل الوقت الأمثل لتلقي التعليم الحقيقي.





وتابع "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أن هناك فضائيتين للتعليم، وهناك قنوات أخرى ستطلق الفترة المقبلة وهذا الأمر لم يكن موجود كمصدر تعليم رئيسي بجانبي المدرسة، ومنصة ذاكر الرقمية التي عليها محتوي تعليمي كبير، وبجانب قنوات اليوتيوب، خلاف منصة التعليم في مرحلة الثانوية، وهذا الأمر لم يكن موجود منه قبل 15 مارس الماضي





وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة لا تريد أن يذاكر الطالب من أجل الامتحان، ولكن من أجل العلم والفهم ومن ثم الامتحان، وهذا الأمر سهل في ظل توفر مصادرة كبيرة للمعرفة والفهم، لافتَا إلى أن المشكلة ليس لدى الطلاب بقدر ما هي لدى أولياء الأمور من الخوف من منظومة التعليم الجديدة.





ولفت، إلى أن الوزارة لا تريد أن يذاكر الطالب من أجل الامتحان، ولكن من أجل العلم والفهم ومن ثم الامتحان، وهذا الأمر سهل في ظل توفر مصادرة كبيرة للمعرفة والفهم.





قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن الوزارة تضع ضوابط لدفع المصاريف للمدارس الخاصة، مشيرًا إلى أن العلاقة بين ولي الأمر والمدرسة الخاصة هي علاقة بين طرفين، والدولة ستعمل على الحفاظ على حقوق كلا الطرفين دون الضرر بالطالب.





وتابع "شوقي"، أن الوزارة تضع ضوابط واضحة للتعامل مع أي طرف لم يلتزم بقواعد العقد الموقع بين ولي الأمر والمدرسة الخاصة أو الدولية.



