طارق شوقي: مصر قدمت هذا العام أكبر قدر من الخدمات التعليمية

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 01:31 ص
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الدولة تقدم هذا العام أكبر قدر من الخدمات التعليمية في تاريخ وزارة التربية والتعليم، لافتَا إلى أن هذا العام يمثل الوقت الأمثل لتلقي التعليم الحقيقي.

وتابع "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أن هناك فضائيتين للتعليم، وهناك قنوات أخرى ستطلق الفترة المقبلة وهذا الأمر لم يكن موجود كمصدر تعليم رئيسي بجانبي المدرسة، ومنصة ذاكر الرقمية التي عليها محتوي تعليمي كبير، وبجانب قنوات اليوتيوب، خلاف منصة التعليم في مرحلة الثانوية، وهذا الأمر لم يكن موجود منه قبل 15 مارس الماضي

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة لا تريد أن يذاكر الطالب من أجل الامتحان، ولكن من أجل العلم والفهم ومن ثم الامتحان، وهذا الأمر سهل في ظل توفر مصادرة كبيرة للمعرفة والفهم، لافتَا إلى أن المشكلة ليس لدى الطلاب بقدر ما هي لدى أولياء الأمور من الخوف من منظومة التعليم الجديدة.

ولفت، إلى أن الوزارة لا تريد أن يذاكر الطالب من أجل الامتحان، ولكن من أجل العلم والفهم ومن ثم الامتحان، وهذا الأمر سهل في ظل توفر مصادرة كبيرة للمعرفة والفهم.

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن الوزارة تضع ضوابط لدفع المصاريف للمدارس الخاصة، مشيرًا إلى أن العلاقة بين ولي الأمر والمدرسة الخاصة هي علاقة بين طرفين، والدولة ستعمل على الحفاظ على حقوق كلا الطرفين دون الضرر بالطالب.

وتابع "شوقي"، أن الوزارة تضع ضوابط واضحة للتعامل مع أي طرف لم يلتزم بقواعد العقد الموقع بين ولي الأمر والمدرسة الخاصة أو الدولية.

ولفت إلى أن التعامل مع عدم دفع المصاريف سيشمل تقديم انذار لولي الأمر، وبعد ذلك سيتم نقل الطفل إلى مدرسة حكومية قريبة من المدرسة الخاصة، معقبًا: "هنطبق القانون بحذافيره"

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير التعليم طارق شوقي بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

موسيماني يستقر على رحيل نجمي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

منذ ساعة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن مد مهلة التصالح

منذ حوالي 10 ساعات

خاص - الأهلي يحسم مصير فتحي من المشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 12 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

تعرف على موقف الونش من خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا حال تخطى عقبة الرجاء

منذ أقل من ساعتين

نجم منتخب مصر يرفض مفاوضات الزمالك بعد تدخل الأهلي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن الأيام المقبلة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

منذ حوالي 15 ساعة

بناء على تعلميات موسيماني.. الأهلي يتحرك لضم مهاجم من الطراز الرفيع

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الزمالك يسخر من قناة الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

التفاصيل الكاملة بشأن مشروع إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

منذ حوالي 11 ساعة

خاص.. اللجنة الأولمبية تكشف مفاجأة بشأن حكم لجنة التسوية ولائحة الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة كبرى بشأن مباراة الزمالك والرجاء المغربي في دوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

دجلة يعرض 200 ألف دولار لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

"تعليم البرلمان": نظام التعليم الجديد يخلق جيلاً يعتمد على البحث

مؤتمر صحفي لوزير التعليم.. وبرلمانيون: خير دليل للرد على دعاوى المشككين في جدوى النظام الجديد

"سيجرى إلكترونيًا عبر التابلت".. كل ما تريد معرفته عن الامتحان التجريبي الثاني لطلاب "أولى ثانوي"

طارق شوقي لـ أولياء الأمور: "ما يتعلمه ابنك من شبح الكيمياء لن يجده في الامتحان"

وزير التعليم عن مصاريف المدارس الخاصة: "هنطبق القانون بحذافيره"

والد الطفلة المطرودة بسبب المصاريف: "المدرسة دمرت بنتي"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:55 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

06:05 م

شوبير يفجر مفاجأة كبرى بشأن مباراة الزمالك والرجاء المغربي في دوري الأبطال

09:28 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 12 حالة وفاة

12:14 ص

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن مد مهلة التصالح

04:20 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه