مكافحة الإدمان: أي سائق حافلة مدرسية يثبت تعاطيه المخدرات يحال للمحاكمة
الخميس 29/أكتوبر/2020 - 04:15 ص
كـسـاب أحـمـد
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قال المستشار حسن حرك، عضو مجلس إدارة صندوق علاج مكافحة الإدمان، إنه منذ 4 سنوات، والصندوق نجرى تحاليل على كافة سائقي الأوتوبيسات المدرسية، مشيرًا إلى أنه تم الكشف على 6 آلاف سائق مدرسي خلال الفصل الدراسي الأول من العام الماضي، وتبين بهم متعاطين للمواد المخدرة، معقبًا: "نسبة التعاطي بين الـ6 آلاف سائق بلغت 2،8%.. أي قرابة 160 سائق".
وأضاف "حرك"، خلال اتصال عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن السائق الذى يثبت تعاطيه المخدرات يتم إنهاء خدمته بالكامل ويتم اتخاذ الإجراءات الجنائية ضده وتتم محاكمته.
ولفت عضو مجلس إدارة صندوق علاج مكافحة الإدمان إلى أن هناك خط ساخن للصندوق نتلقى من خلاله شكاوى أولياء الأمور، وحال إبلاغ أي منهم بأن يشك في سائق الحافلة ننتقل فورًا ويتم التحليل له ولكافة السائقين العاملين بالمدرسة، متابعًا: "اليوم قمنا بتوقيع كشف استدلالي على 120 سائق حافلة مدرسية في محافظتين ثبت وجود 3 منهم يتعاطون المخدرات".
صندوق مكافحة الإدمان يستقبل 400 متطوع جديد للمشاركة في تنفيذ البرامج التوعوية
ونظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، حفل لاستقبال 400 متطوع جديد من الشباب والفتيات بالجامعات المصرية بمحافظتي القاهرة والجيزة تحت شعار "قوتنا في شبابنا" من إجمالي 1255 شابا وفتاة تقدموا للانضمام ضمن متطوعي الصندوق وتم عقد مقابلات لهم وإختيار من إجتازوا إختبارات التطوع ممن لديهم القدرة على التواصل والعمل الجماعيوأيضا العمل الميدانى ومن لديهم المواهب المختلفة لإستثمارها فى تنفيذ برامج التوعية، ليصل عدد المتطوعين لدى الصندوق حاليا إلى 29400 متطوع على مستوى محافظات الجمهورية، فى إطار الحرص على إستثمار طاقات الشباب فى تنفيذ الأنشطة التوعوية لمكافحة تعاطى المخدرات.
وحرص عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، على الإلتقاء بالمتطوعين الجدد من الشباب والفتيات، مؤكد على أهمية دورهم فى تنفيذ الأنشطة والبرامج المختلفة للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات من خلال أساليب ابتكارية وإبداعية تتماشى مع كل مرحلة عمرية من الفئات المستهدفة بهدف رفع الوعي للمشكلة المجتمعية لاسيما مشكلة تعاطى وإدمان المواد المخدرة ضمن حملة "انت اقوى من المخدرات" بين فئات المجتمع المختلفة.
من جانبه أوضح "عثمان" أنه يتم تدريب الشباب المتطوعين لدى الصندوق على المحتوى المعرفى لقضية الإدمان وتعاطى المخدرات وأنواعها وتأثيراتها، وكذلك الأفكار والمعتقدات الخاطئة ومسببات الإدمان والوقوع فيها وكيفية الوقاية منها، وذلك من خلال اختيار أفضل الكوادر لتكوين وحدات تطوعية بجميع المحافظات، وأيضا تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية داخل المدارس والجامعات لوقاية الطلاب من أضرار المخدرات كما يتم تأهيل هؤلاء الشباب لتمثيل الصندوق فى الملتقيات الشبابية واللقاءات الكشفية والجوالة وكافة فاعليات وأنشطة الصندوق.
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