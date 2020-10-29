مكافحة الإدمان: أي سائق حافلة مدرسية يثبت تعاطيه المخدرات يحال للمحاكمة

قال المستشار حسن حرك، عضو مجلس إدارة صندوق علاج مكافحة الإدمان، إنه منذ 4 سنوات، والصندوق نجرى تحاليل على كافة سائقي الأوتوبيسات المدرسية، مشيرًا إلى أنه تم الكشف على 6 آلاف سائق مدرسي خلال الفصل الدراسي الأول من العام الماضي ، وتبين بهم متعاطين للمواد المخدرة، معقبًا: "نسبة التعاطي بين الـ6 آلاف سائق بلغت 2،8%.. أي قرابة 160 سائق".





وأضاف "حرك"، خلال اتصال عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن السائق الذى يثبت تعاطيه المخدرات يتم إنهاء خدمته بالكامل ويتم اتخاذ الإجراءات الجنائية ضده وتتم محاكمته.





ولفت عضو مجلس إدارة صندوق علاج مكافحة الإدمان إلى أن هناك خط ساخن للصندوق نتلقى من خلاله شكاوى أولياء الأمور، وحال إبلاغ أي منهم بأن يشك في سائق الحافلة ننتقل فورًا ويتم التحليل له ولكافة السائقين العاملين بالمدرسة، متابعًا: "اليوم قمنا بتوقيع كشف استدلالي على 120 سائق حافلة مدرسية في محافظتين ثبت وجود 3 منهم يتعاطون المخدرات".



