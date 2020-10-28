دجلة يعرض 200 ألف دولار لضم نجم الأهلي

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 11:00 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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دخل مسؤولو نادي وادي دجلة برئاسة ماجد سامي، في مفاوضات جادة مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للحصول على توقيعه بالموسم الجديد.

وكان المارد الأحمر سمح لإدارة الغزلان الصفراء، بالتفاوض مع الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق، للتوصل معه لاتفاق حول استعارته لمدة موسم واحد.

وعرض الفريق الدجلاوي على اللاعب الأنجولي، مبلغ 200 ألف دولار سنويًا للتوقيع معه معارًا، وهو نصف ما يتقاضاه اللاعب مع المارد الأحمر.

وتحفظ جيرالدو على العرض المقدم من وادي دجلة، ولم يمنح رأيه سواء بالقبول أو الرفض، إلا أنه سيدرس رفضه خاصةً أنه يرغب في تقاضي نفس راتبه مع القلعة الحمراء، بالإضافة إلى رغبته بعدم اللعب في الأندية المصرية.

وطالب مجلس إدارة الأهلي في وقت سابق، أمير توفيق مدير التعاقدات بتسويق الأنجولي جيرالدو دا كوستا صانع ألعاب الفريق، مع نهاية الموسم الجاري، لعدم حاجة المدير الفني إلى خدماته.

وتلقى جيرالدو، بعض العروض الخليجية بجانب عرضين من الدوري البرازيلي، والذي يفضل اللاعب الانتقال إلى منافساته في حال خروجه من القلعة الحمراء

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