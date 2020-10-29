نضال الشافعي: مهرجان الجونة مظاهرة فنية تليق بمصر (فيديو)

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 06:00 ص
نضال الشافعي
نضال الشافعي
داليا الحسين
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أعرب الفنان نضال الشافعي، عن سعادته بإدارة مهرجان الجونة، موضحا أنّ "أيّ فاعلية بتظهر صورة مصر بشكل عظيم وكويس الواحد بيبقى سعيد بيها جدا ويحب ينضم ليها".

ووصف "الشافعي"، خلال مداخلة مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" الذي يذاع على قناة "النهار"، مهرجان الجونة بأنّه مظاهرة فنية تليق بمصر، مشيدا بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها إدارة المهرجان للحفاظ على صحة الحاضرين.

وتابع: "رغم أنّ المهرجان صغير السن، إلا أنّه استطاع أنّ يثبت نفسه في وسط الفاعليات الفنية"، مضيفا: "إحنا مبسوطين أنّ مصر فيها فاعلية فنية كبيرة زي مهرجان الجونة، اللي بيوصل فكرة مهمة للغرب أنّ مصر طول عمرها بتصدر الفن وقادرة على تنظيم كبرى الفاعليات".

ونوه بأنّ "الأفلام المشاركة مختارة بعناية كبيرة جدا، ويتيح المهرجان التعرف على ثقافات أخرى"، مضيفا: "أنا كممثل أحب أشوف الفنانين من ثقافات أخرى وكيفية معالجتهم للموضوعات من خلال أعمالهم الفنية".

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