الششتاوي مهاجم سوهاج يقترب من حسم وجهته المقبلة

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 10:55 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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يدرس إبراهيم الششتاوي، مهاجم فريق سوهاج السابق، أكثر من عرض رسمي، من بعض الأندية قبل حسم وجهته المقبلة، استعدادا للموسم الجديد من دوري القسم الثاني.

ولعب الششتاوي من قبل لصفوف سبورتنج ومركز شباب تلا، بالقسم الثاني، قبل أن ينضم لصفوف الفريق السوهاجي، في الموسم الماضي.

ويعد اللاعب من مواليد 1993، ويملك مهارة وقدرة تهديفية بالرأس والقدم، مما جعله محظ أنظار العديد من الأندية بالقسمين الثاني والثالث.

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