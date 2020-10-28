احتفال مستشفى الأطفال الجامعي ‏بالمنصورة بذكرى المولد النبوي الشريف

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شهد مستشفي الأطفال الجامعي بالمنصورة، إحتفالا بمولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، " مولد الهدي" بتوزيع الحلوي علي الأطفال المرضي ومرافقيهم.



وقال الدكتور احمد الرفاعي مدير مستشفي الأطفال الجامعي بالمنصورة نحتفل بهذه الذكرى العطرة بالاقتداء بسنته من مساعدة الضعيف والإخلاص في العمل ‏والوقوف جميعا في صف واحد لتحقيق أهداف سامية للإرتقاء بمستوى الخدمة الطبية للأطفال المرضى.



وشدد مدير المسشفي علي الإهتمام برسم البهجة والسرور على وجوههم، مؤكدا الإحتفال بإهداء الحلوى لهم ولامهاتهم وكذلك تقديم العون لهم



وحرص العاملين بمستشفي الأطفال الجامعي علي تهذيب الأشجار وقصها علي شكل عروسة المولد وكتابة مولد الهدي كنوع من طريقة الإحتفال.